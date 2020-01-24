Порошенко прийшов на допит в ДБР

П’ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит в Державне бюро розслідувань.

Він разом з адвокатами спробував пройти в будівлю ДБР, однак на прохідній йому і ряду депутатів від Євросолідарності шлях перегородили представники Національної поліції.

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Після словесної перепалки, правоохоронці пропустили Порошенка для проведення допиту.

Нагадаємо, Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 21 січня у зв’язку з тим, що на цю дату не було офіційного виклику.

Через це слідчий ДБР заявив, що Порошенкові оголошено про примусове приведення на допит.