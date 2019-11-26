Нові справи проти ТОП-чиновників. У чому ГБР підозрює Порошенко і Гриценко.

Головним скандалом тижня стали оприлюднені розмови, які нібито були записані в кабінеті глави Державного Бюро Розслідувань Романа Труби. Серед фігурантів низка дуже відомих персон. Сам Роман Труба назвав записи провокацією і фейком.

Цього тижня під удар потрапили мер Львова Садовий і екс-голова СБУ Грицак. Ну і як не згадати найяскравіше шоу тижня – суд над Олегом Ляшком за напад на Андрія Геруса.

На суді Ляшко почувався як риба в воді. А особливо, коли присутнім показували відеозапис бійки. Хоча він запевнив суддю, що то зовсім не бійка, а гаряча дискусія.

Суддя відмовив прокуратурі в арешті Ляшка, віддавши його на поруки нардепів – Вікторії Сюмар та Михайла Волинця. Хоча гачок для нього, на думку експертів, все ж залишається.

Цього тижня львівському меру теж висунули підозру – за зловживання владою. Інвестиційна компанія виділила кошти мерії під будівництво індустріального парку у Львові. Але мерія дала землю під це чомусь не в місті, а в області. В результаті чого, як розповів нам антикорупційний прокурор Холодницький, держава зазнала збитків на 92 млн грн. Андрій Садовий відкинув усі звинувачення, пояснюючи, що та земля і досі ніким не освоєна.

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Втім, у прокуратурі кажуть, що не наполягатимуть на арешті мера. А обмежаться лише невеличкою заставою – у розмірі 50 млн грн.

А от колишньому голові СБУ Василю Грицаку застава навряд чи може світити. Адже НАБУ відкрило кримінальне провадження проти нього через можливу держзраду, зловживання службовим становищем, привласнення і розтрату майна, і навіть шпигунство.

Хмари згущаються і над Петром Порошенком.

Слідчі ДБР направили ГПУ проект повідомлення про підозру п’ятому президенту. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, втручанні у відбір кандидатів до Вищої ради правосуддя. І навіть у публічних закликах до повалення конституційного ладу.

Його проект ДБР вже підготувало і скерувало до ГПУ. Там обіцяють у всьому розібратись.

Тим часом фахівці такий поспіх зі справою Порошенка пояснюють бажанням очільника ДБР підстрахуватися. Річ у тім, що минулого тижня Рада схвалила в першому читанні законопроект, який суттєво змінює кадрову політику в його відомстві. А відтак, Романа Трубу можуть звільнити з посади.

Але перед тим з’явилася ще одна справа проти голови правління Укрксімбанку Олександра Гриценка, якого фахівці називають банкіром Порошенка.

Гриценка підозрюють у сприянні оточенню Януковича в легалізації доходів. А саме, що допоміг гаманцю президента-втікача Курченку вивести з-під арешту заставне майно українського медіахолдингу. Ще до революції гідності той придбав його у Бориса Ложкіна, який згодом очолив Адміністрацію Порошенка.

Тим часом банкіра Гриценка суд вже відпустив під заставу в 3 млн грн. А от чи ризикне Рада зняти недоторканність з Петра Порошенка – поки неясно. Хоча в монобільшості кажуть, що не вагатимуться в цьому питанні. Попри застереження західних партнерів.

Факти ICTV раніше писали про те, що ГПУ вивчає документи щодо підозри Порошенку.