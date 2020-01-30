Робота за кордоном: які країни чекають українців та де найбільше платять

Українців робітничих професій у 2019 році найбільше потребували у Польщі, Німеччині, Словаччині, Ізраїлі, Чехії, Угорщині та Литві.

Офіціантам найвищу зарплату пропонували в Ізраїлі та Швеції – до 61 тис. грн.

Штукатуром вигідно працювати у Литві – зарплата 60 тис. грн, а сантехніком – у Німеччині (до 50 тис. грн).

Найчастіше українців шукають у Польщі, Чехії, Німеччині, Словаччині та Ізраїлі.

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Серед найпопулярніших вакансій – офіціант (1 823), водій (1 811), пакувальник (1 212), будівельник (811) та різнороб (701).

Водночас аналітики OLX Робота зазначають, що найменшу зарплату пропонували у Чорногорії, Болгарії та Грузії – близько 16 тис. грн. Проте роботою у цих країнах українці мало цікавляться.

До речі, за 2018 рік українські заробітчани переказали додому майже $11 млрд.

Джерело: OLX Робота