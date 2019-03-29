У 2018 році обсяг приватних грошових переказів в Україну склав $10,888 млрд – це на 17,5% більше у порівнянні з попереднім.
Найбільше грошових переказів від українских трудових мігрантів, за даними Нацбанку, надходило з Польщі, Росії, США, Чехії та Італії.
При цьому на Польщу припадає третина усіх переказів – $3,626 млрд.
З Росії українські заробітчани переказали $948 млн, зі США – $870 млн, з Чехії – $846 млн та з Італії – $492 млн.
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Раніше Факти ICTV писали, чим українців приваблює робота у Польщі і Чехії і чому вони готові покинути рідну землю заради праці за кордоном.
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