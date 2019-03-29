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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українські заробітчани переказали додому за рік майже $11 млрд

У 2018 році обсяг приватних грошових переказів в Україну склав $10,888 млрд – це на 17,5% більше у порівнянні з попереднім.

Гроші

Найбільше грошових переказів від українских трудових мігрантів, за даними Нацбанку, надходило з Польщі, Росії, США, Чехії та Італії.

При цьому на Польщу припадає третина усіх переказів – $3,626 млрд.

З Росії українські заробітчани переказали $948 млн, зі США – $870 млн, з Чехії – $846 млн та з Італії – $492 млн.

Читайте: Робота за кордоном: як не потрапити на гачок аферистів

Раніше Факти ICTV писали, чим українців приваблює робота у Польщі і Чехії і чому вони готові покинути рідну землю заради праці за кордоном.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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