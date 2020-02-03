Фінансова допомога від ЄС та коливання курсу валют: чого чекати українцям у 2020 році

Євросоюз готовий надати півмільярда євро фінансової допомоги Україні для латання дірок у бюджеті. Але є кілька умов.

Перша – відкриття ринку землі. Мова про зняття мораторію на продаж. Наразі законопроект цей пройшов перше читання у парламенті. Але після того до нього внесли 4 тис. поправок.

Так само на порядку денному ще один закон, принциповий для європейських партнерів. Вони хочуть гарантій незворотності реформ, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку. Тобто, щоб Верховна Рада ухвалила закон, який не допустить повернення банку колишнім власникам.

Власне, цю ж умову висувають і в МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. Закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам, внесли у парламент ще 11 грудня. Але поки до розгляду не дійшло.

Тим часом, на валютному ринку пішла хвиля. Українська гривня, яка останнім часом рекордно зміцнювалася, розвернула свій курс на 180 градусів. І долар стрибнув відразу до 25 грн.

Експерти було заговорили про паніку через китайський коронавірус. Але причина не в цьому. Фахівці зазначають, що це або фактор сезонності, згідно з яким січень є найслабкішим місяцем для гривні, або тиск на Нацбанк, який багато критикували за зміцнення гривні, бо це вдарило по експортерах, держбюджет недоотримав мільярди.

Але в НБУ наразі запевняють, що дотримуються гнучкого курсу. І на підтвердження незмінності своєї політики – знижують облікову ставку. Вона опущена до 11%. А це має здешевити кредити. Також фахівці зазначають, що слід очікувати і надалі курс долара близько 25 грн.

Цього року лише за зовнішніми боргами Україна має виплатити понад $10 млрд. І без співпраці з МВФ, навіть рекордних $25 млрд золотовалютних резервів надовго не вистачить. Про це говорить і сам глава НБУ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США не зменшуватимуть розмір військової допомоги Україні.