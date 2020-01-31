США не зменшуватимуть розмір військової допомоги Україні – Washington Post

Розмір військової допомоги, яку США виділяє Україні, повинен залишити без змін у проекті бюджету на 2021 рік.

Згідно з інформацією джерела The Washington Post, Міністерство оборони США виділить Україні військову допомогу в розмірі $250 млн.

Також Україна повинна отримати близько $115 млн за програмою іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

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Анонімне джерело видання відмовилося від подальших коментарів щодо проекту бюджету до його публікації, яка запланована на 10 лютого 2020 року.

Відомо, що в останніх двох пропозиціях адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала скоротити програму допомоги для України приблизно на $20 млн.

Однак Конгрес США відхилив пропозиції адміністрації і залишав колишню суму допомоги.

Цього разу чиновники також обговорювали скорочення допомоги, але вирішили відмовитися від цієї ідеї.

До слова, Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в тому, що вона також затримувала військову допомогу Україні.