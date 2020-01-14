PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Заступники міністрів подають у відставку через низькі зарплати – Милованов

Низка заступників міністрів вирішили звільнитися з Кабінету міністрів через низьку заробітну плату.

Про це під час обговорення законопроекту Про працю заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

– Деякі заступники міністрів, кваліфіковані, яких я знаю, яких взяли з ринків, не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже подають у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тис. грн, а водій Uber може заробити більше. Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати, – сказав він.

Читайте: Милованов сказав, яку хоче зарплату

Водночас міністр не уточнив, про яких чиновників йдеться.

Раніше ми писали, скільки отримав Милованов за вересень 2019 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка