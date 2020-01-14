Заступники міністрів подають у відставку через низькі зарплати – Милованов

Низка заступників міністрів вирішили звільнитися з Кабінету міністрів через низьку заробітну плату.
Про це під час обговорення законопроекту Про працю заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
– Деякі заступники міністрів, кваліфіковані, яких я знаю, яких взяли з ринків, не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже подають у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тис. грн, а водій Uber може заробити більше. Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати, – сказав він.
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Водночас міністр не уточнив, про яких чиновників йдеться.
Раніше ми писали, скільки отримав Милованов за вересень 2019 року.
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