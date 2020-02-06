У Раді побилися депутати від БЮТ і Слуги народу Власенко і Дмитрук

Верховна Рада у четвер, 6 лютого, планує розглянути в другому читанні законопроект про ринок землі.

Народні депутати від Батьківщини, які виступають проти підтримки земельного законопроекту, намагалася заблокувати роботу парламенту.

Голова фракції Юлія Тимошенко зайняла місце спікера у президії. Пройти до Тимошенко нардепу від Батьківщини Сергію Власенку завадив член фракції Слуга народу Артем Дмитрук.

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Між чоловіками сталася штовханина.

Нагадаємо, 6 лютого депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема законопроект про ринок землі.