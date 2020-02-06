6 лютого депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема законопроект про ринок землі.
Для повторного розгляду з пропозиціями президента України винесено закон Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування щодо удосконалення пенсійного забезпечення.
Перше читання:
- Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.
- Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства.
- Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.
- Проект закону про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату.
- Проект закону про внесення змін до статті 15 закону України Про доступ до публічної інформації щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування.
- Проект закону про внесення змін до закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України.
- Проект закону про внесення змін до закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз.
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Друге читання:
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
- Проект закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.
- Проект закону про внесення зміни до статті 85 Конституції України щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВРУ.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.
- Проект закону про внесення змін до закону України Про фізичну культуру і спорт.
Нагадаємо, цього пленарного тижня Верховна Рада повинна розглянути зміни до Конституції щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості нардепів.