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Зеленський прибув на засідання фракції Слуга народу

Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання фракції Слуга народу.

– Починається засідання фракції, – повідомив народний депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.

Засідання фракції проходить в конференц-залі у будівлі під куполом, однак охорона не пускає журналістів у коридор перед залом.

Читайте: Арахамія анонсував “земельну ніч” у Раді через голосування за ринок землі

Преса очікує закінчення засідання фракції в кулуарах. На засідання прибув президент Зеленський.

Нагадаємо, 6 лютого депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема законопроект про ринок землі.

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