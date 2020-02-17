Нафтогаз вимагає відшкодувати $8 млрд збитків через анексію Криму

НАК Нафтогаз України уточнила оцінку збитку від захоплення Росією активів групи у Криму.
У рамках арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі Нафтогаз вимагає від Росії відшкодувати близько $8 млрд.
Про це йдеться у відповіді Нафтогазу і шести компаній групи на зустрічну заяву Росії про розмір компенсації збитків.
У повідомленні компанії йдеться, що в цю суму входить чистий розмір збитків і відсотки.
Читайте: Кабмін допускає частковий продаж Нафтогазу, Укрзалізниці та Укрпошти
Ще у липні 2019 року Нафтогаз оцінював свої збитки в Криму в $5,2 млрд.
Як відомо, Нафтогаз розглядає можливість подачі нових позовів до Газпрому в міжнародний арбітраж і антимонопольний орган ЄС.
Джерело: Нафтогаз
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+