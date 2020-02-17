Нафтогаз вимагає відшкодувати $8 млрд збитків через анексію Криму

НАК Нафтогаз України уточнила оцінку збитку від захоплення Росією активів групи у Криму.

У рамках арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі Нафтогаз вимагає від Росії відшкодувати близько $8 млрд.

Про це йдеться у відповіді Нафтогазу і шести компаній групи на зустрічну заяву Росії про розмір компенсації збитків.

У повідомленні компанії йдеться, що в цю суму входить чистий розмір збитків і відсотки.

Читайте: Кабмін допускає частковий продаж Нафтогазу, Укрзалізниці та Укрпошти

Ще у липні 2019 року Нафтогаз оцінював свої збитки в Криму в $5,2 млрд.

Як відомо, Нафтогаз розглядає можливість подачі нових позовів до Газпрому в міжнародний арбітраж і антимонопольний орган ЄС.

Джерело: Нафтогаз