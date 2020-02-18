Мінкульт планує продовжити заборону на російські соцмережі – Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський виступає проти скасування заборони на російські соціальні мережі.
Про свою позицію він повідомив під час брифінгу.
Володимир Бородянський також зазначив, що міністерство планує звернутися до компетентних органів, щоб продовжити заборону.
Читайте: Бородянський проти заборон гастролей для українських артистів в РФ
Нагадаємо, з травня 2017 року під спеціальні економічні санкції в Україні потрапили ТОВ Мейл.ру ГРУП (Москва), ТОВ Вконтакте (Санкт-Петербург), ТОВ Вконтакте (Київ), ТОВ Мейл.ру Україна (Київ).
Крім того, в Україні діє заборона на російські фільми, зняті після 2014 року.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+