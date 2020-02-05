До 2024 року можна покрити 95% населених пунктів 4G-інтернетом – Гончарук

Кабінет міністрів України затвердив зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, спрямовані на спрощення побудови мобільними операторами 4G-мереж.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц покращить доступ до мобільного інтернету та полегшить операторам процес побудови мереж 4G. Уже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки, – написав Гончарук.

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Він зазначив, що таким чином можна забезпечити до 2024-го року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів доступом до високошвидкісного інтернету.

– Українці зможуть повноцінно користуватися перевагами цифрового світу, зокрема у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Мінцифри запустило безкоштовну платформу Цифрова освіта.