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Факти / Україна

Коли відбудеться відкриття магазину IKEA в Україні

Фірмовий меблевий магазин шведської компанії IKEA може відкритися в Україні в серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall.

Девелопер Mandarin Plaza бізнесмена Вагіфа Алієва передав ТРЦ іншому партнеру проекту – Олександру Спектору.

Глава правління Mandarin Plaza Олександр Черницький підтвердив факт передачі управління, а також, що Спектор спочатку був партнером проекту.

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– Об’єкт наповнюємо. Є низка цікавих якорів, з якими трохи пригальмували, але зараз будемо прискорюватися. Йдеться, головним чином, про IKEA. Йде процес запуску, – заявив Черницький.

Він додав, що відкриття планується на серпень.

Раніше Факти ICTV писали, що IKEA в Україні запустить електронну комерцію навесні 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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