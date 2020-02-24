Фірмовий меблевий магазин шведської компанії IKEA може відкритися в Україні в серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall.
Девелопер Mandarin Plaza бізнесмена Вагіфа Алієва передав ТРЦ іншому партнеру проекту – Олександру Спектору.
Глава правління Mandarin Plaza Олександр Черницький підтвердив факт передачі управління, а також, що Спектор спочатку був партнером проекту.
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– Об’єкт наповнюємо. Є низка цікавих якорів, з якими трохи пригальмували, але зараз будемо прискорюватися. Йдеться, головним чином, про IKEA. Йде процес запуску, – заявив Черницький.
Він додав, що відкриття планується на серпень.
Раніше Факти ICTV писали, що IKEA в Україні запустить електронну комерцію навесні 2020 року.
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