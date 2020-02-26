26 лютого – День спротиву окупації Криму та Севастополя: указ Зеленського

В Україні з’явилося нове свято – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яке відзначатиметься щороку 26 лютого.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №58/2020 на сайті глави держави, який він раніше анонсував.

У документі наголошується, що свято встановлено для вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, “у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей”.

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Зеленський доручив Кабміну разом з представниками державних органів, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства затвердити планів заходів до Дня спротиву окупації Криму та Свастополя.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року перед будівлею парламенту в Криму відбувся масштабний мітинг як прихильників, так противників територіальної цілісності України. У січні 2015 року СК Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення на мітингу.