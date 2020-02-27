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Українців поки не збираються евакуювати з Італії – МЗС

Українців поки не збираються евакуювати з Італії.

Про це повідомив начальник консульської служби МЗС Максим Коваленко.

– На даний момент про евакуацію з Італії мова не йде, – сказав він.

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За його словами, консульська служба знаходиться на постійному зв’язку з українцями, що знаходяться за кордоном, включаючи Італію.

Коваленко додав, що всі прохання українців враховуються.

Нагадаємо, мер регіону Монтано-Антилія Лучано Тривеллі заявив, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Сovid-19 серед українців.

У МЗС України підтвердили випадок зараження українки коронавірусом. 26-річна дівчина працює в місті Кремона на півночі Італії. Вона приїхала на південь Італії в Чіленто, провінція Салерно, відвідати батьків.

Зараз її помістили в інфекційне відділення лікарні Кутуньо в Неаполі і оцінюють її стан як некритичний. Родичі, до яких вона приїжджала, знаходяться на карантині.

Джерело: LB.ua

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