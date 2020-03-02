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Факти / Україна / Політика

Нічого не відбудеться: Рябошапка про голосування щодо його відставки

Голосування щодо відставки генерального прокурора може відбутися у середу, 4 березня, але навряд чи воно буде успішним, вважає генпрокурор Руслан Рябошапка.

– Це уже не вперше, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться, – сказав Рябошапка.

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Уточнюючи, чи означає це, що голосування в середу щодо його відставки не буде, генпрокурор сказав:

– Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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