Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.
– Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України, – йдеться в документі.
Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.
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Однак ще до вимоги президента, засідання передбачалося відповідно до розкладу.
Раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання.
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