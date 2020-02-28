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Факти / Україна / Політика

Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.

– Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України,  – йдеться в документі.

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.

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Однак ще до вимоги президента, засідання передбачалося відповідно до розкладу.

Раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання.

Джерело: Верховна Рада

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