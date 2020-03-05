Шмигаль провів перше засідання нового Кабміну

Денис Шмигаль після вчорашнього призначення прем’єр-міністром 5 березня зібрав Кабмін на перше засідання у новому складі.
За словами джерел, на засіданні розглядали організаційні питання щодо роботи Кабміну.
Обговорювались також питання, пов’язані з поширенням коронавірусу.
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В уряді Шмигаля, склад якого Рада також затвердила на засіданні 4 березня, залишаються кілька вакантних посад.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. За призначення Шмигаля проголосував 291 нардеп.
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