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Факти / Україна

Шмигаль провів перше засідання нового Кабміну

Денис Шмигаль після вчорашнього призначення прем’єр-міністром 5 березня зібрав Кабмін на перше засідання у новому складі.

За словами джерел, на засіданні розглядали організаційні питання щодо роботи Кабміну.

Обговорювались також питання, пов’язані з поширенням коронавірусу.

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В уряді Шмигаля, склад якого Рада також затвердила на засіданні 4 березня, залишаються кілька вакантних посад.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. За призначення Шмигаля проголосував 291 нардеп.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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