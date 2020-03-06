Люди протестують проти ринку землі через погану комунікацію з боку уряду

Представники уряду не пояснюють ані фермерам, ані пересічним громадянам, що їм дасть відкриття ринку землі, тому українці побоюються наслідків земельної реформи. Про це в ефірі програми Післямова заявив колишній віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

– Чого ми хочемо досягти впровадженням ринку землі? На це запитання на дає відповідь ані уряд, ані парламент. Люди до кінця не розуміють, бо не відбулося широкої комунікаційної кампанії – що саме це дасть українській родині, власнику земельного паю, потенційному покупцю і головне – державі. Нам треба дочекатися другого читання, до якого чотири тисячі поправок, – зазначив екс-урядовець.

Геннадій Зубко зазначив, що протест більшості людей проти відкриття ринку землі пов’язаний саме з поганою обізнаністю.

– Аграрії виходять на мітинги, тому що не розуміють, що вони отримують у результаті відкриття ринку землі. Вони сплачують за оренду $150-170 за гектар, в них великі кредити на придбання аграрної техніки, добрив, насіння, захисту. А тепер їх ще й зобов’яжуть купити ділянки, а не брати в оренду. Тому вони слушно запитують: а де ми візьмемо кошти, як ми зможемо її повернути, за який відсоток? – наголосив екс-чиновник.

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За його словами, у впровадженні ринку землі немає нічого поганого, адже люди повинні мати можливість розпоряджатися своєю власністю, бо зараз вони такого права позбавлені.

– З іншого боку, є держава, на території якої найкращі якісні землі в світі, і ми маємо знати, що саме для країни, для її економіки дасть впровадження ринку землі. Зважаючи на ці макроекономічні показники та показники для окремої української родини – поки що відповіді з уряду ніхто не дав, – заявив Зубко.

На його думку, варто добре підготуватися до відкриття ринку землі, дати людям гарантії, що вони будуть захищені.

– Прості люди, які мають паї, повинні знати, що коли вони будуть продавати землю, ціна буде справедливою. Коли вирішать залишити в оренді, то щоб були впевнені, що з них не вимагатимуть продати цю землю. І коли буде відбуватися перехід права власності з одного бенефіціара до іншого, не буде жодних рейдерських нападів або реєстраційних підлогів, коли незрозуміло, хто кому продавав і хто власник, – резюмував Геннадій Зубко.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський переконаний, що поданий до парламенту законопроект щодо відкриття ринку землі є найбільш лояльним у світі. У свою чергу, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що авторитет президента Зеленського дозволить згуртувати депутатів фракції Слуга народу навколо голосування за відкриття ринку землі.