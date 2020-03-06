КРОК 1. Визначаємо, чи можемо отримати земельну ділянку
Відповідно до ст. 121 Земельного кодексу, громадяни України мають право на безоплатне передання їм земельних ділянок в таких розмірах:
- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
- для ведення садівництва – не більше 0,12 га;
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га.
КРОК 2. Знаходимо вільну земельну ділянку
Це потрібно робити самостійно, зайшовши на публічну кадастрову карту (бажано зареєструватись у системі) та обравши в конкретному населеному пункті чи за ним вільну земельну ділянку. Усі зайняті земельні ділянки виділені синім кольором. Інші ділянки, не виділені кольором, можуть бути вільними або наразі про них не внесли інформацію в кадастрову карту.
Адвокат Credence Ганна Морозова також називає ще один спосіб. Вона зазначає, що потрібно надіслати запит про надання відповідної інформації у відповідні органи – до місцевого управління з питань містобудування та архітектури місцевої держадміністрації та/або до територіального органу Держгеокадастру.
КРОК 3. Пишемо заяву на отримання землі
У заяві потрібно вказати:
- цільове призначення земельної ділянки;
- її орієнтовні розміри (відповідно від цільового призначення);
- до клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (зробити їх можна самостійно, зайшовши на ту ж саму публічну кадастрову карту і виділивши маркером ту ділянку і у тому місці, що ви собі підшукали).
Адвокат Ганна Морозова звертає увагу на те, що зазначення в заяві конкретної земельної ділянки, а не будь-якої, є вкрай важливим моментом, оскільки так менше ризиків на отримання негативної відповіді, звичайно, за умови, що бажана ділянка є вільною.
КРОК 4. Подаємо заяву
Подавати заяву потрібно до сільської, міської ради, райдержадміністрації. Її можна надіслати поштою цінним листом з описанням та повідомленням про отримання або ж занести і подати самостійно до відповідного органу влади, отримавши штамп на другому примірнику.
Термін розгляду заяви – 30 днів.
КРОК 5. Звертаємося до землевпорядника
Землевпорядник повинен розробити проект землеустрою. Ця послуга є платною, її ціна залежить від того, до якої організації ви звернулися.
КРОК 6. Віддаємо проект землеустрою на погодження в управління Держгеокадастру
Ви можете це зробити самостійно або домовитися про послугу із землевпорядником на етапі укладання договору.
КРОК 7. Затверджуємо проект землеустрою з органом місцевого самоврядування
Після узгодження проекту землеустрою з Держгеокадастром узгоджений проект потрібно передати до органів місцевого самоврядування із супроводжуючим листом, в якому вказати, що подається оригінал проекту землеустрою з проханням його затвердити.
– Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у переданні земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можна оскаржити у суді, – говорить Ганна Морозова.
КРОК 8. Реєструємо земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
Заключним етапом отримання земельної ділянки у власність є реєстрація права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Адвокат Credence Ганна Морозова відзначає, що з цією метою необхідно звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до нотаріуса із такими документами:
- витяг з Державного земельного кадастру (витяг ДЗК формується та отримується на етапі погодження проекту землеустрою у державного кадастрового реєстратора на підставі ст. 24 закону України Про Державний земельний кадастр);
- рішення органу про передачу земельної ділянки у власність;
- копію та оригінал паспорту заявника та ідентифікаційного номеру;
- підтвердження оплати адміністративного збору;
- заява про реєстрацію права (формується на місці).
Загальний термін розгляду державним реєстратором документів складає п’ять робочих днів.