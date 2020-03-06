Це потрібно робити самостійно, зайшовши на публічну кадастрову карту (бажано зареєструватись у системі) та обравши в конкретному населеному пункті чи за ним вільну земельну ділянку. Усі зайняті земельні ділянки виділені синім кольором. Інші ділянки, не виділені кольором, можуть бути вільними або наразі про них не внесли інформацію в кадастрову карту.

Адвокат Credence Ганна Морозова також називає ще один спосіб. Вона зазначає, що потрібно надіслати запит про надання відповідної інформації у відповідні органи – до місцевого управління з питань містобудування та архітектури місцевої держадміністрації та/або до територіального органу Держгеокадастру.