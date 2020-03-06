Як подати заявку на відключення опалення

Перед тим, як подати заявку на самостійне відключення опалення, необхідно спочатку провести загальні збори мешканців будинку.

Жителі будинку разом повинні вирішити, чи хочуть вони, щоб їхній будинок відключили від опалення.

Рішення повинні підтримати не менше 75% жителів. Якщо на зборах не вдалося зібрати достатн кількість жителів, можна ухвалити рішення шляхом письмового анкетування та оформити протокол.



Читайте: Коли в Україні вимкнуть опалення

Проведення зборів повинна запропонувати ініціативна група, яка складається не менше ніж з трьох осіб.

Далі протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП Київтеплоенерго, ТОВ Євро-Реконструкція або іншу.

Однак опалення зможуть відключити, якщо температура повітря буде вищою +8 більше трьох діб поспіль.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що жителі багатоквартирних будинків Києва можуть достроково припинити опалювальний сезон.