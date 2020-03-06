Жителі багатоквартирних будинків Києва можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, ухваливши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Рішення повинні підтримати не менше 75% жителів, а протокол зборів необхідно направити в теплопостачальної організації – КП Київтеплоенерго, ТОВ Євро-Реконструкція або іншу.

Якщо на зборах не вдалося зібрати жителів, можна ухвалити рішення шляхом письмового анкетування та оформити протокол.

– Найголовніше – прийти до консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не платити зайвого, ми таку можливість даємо.

Ініціативна група у складі не менше трьох осіб повинна ініціювати і провести збори, – пояснив Пантелеєв.