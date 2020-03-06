Жителі багатоквартирних будинків Києва можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, ухваливши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
Рішення повинні підтримати не менше 75% жителів, а протокол зборів необхідно направити в теплопостачальної організації – КП Київтеплоенерго, ТОВ Євро-Реконструкція або іншу.
Якщо на зборах не вдалося зібрати жителів, можна ухвалити рішення шляхом письмового анкетування та оформити протокол.
– Найголовніше – прийти до консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не платити зайвого, ми таку можливість даємо.
Ініціативна група у складі не менше трьох осіб повинна ініціювати і провести збори, – пояснив Пантелеєв.
Читайте: Коли в Україні вимкнуть опалення
За словами заступника голови КМДА, чинне законодавство дає широкі можливості жителям багатоквартирних будинків для ухвалення колективних рішень, і місцева влада йтиме назустріч людям в їхньому прагненні економити енергоресурси.
У КМДА відзначають, що орган місцевої влади може ухвалити припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до 8 градусів тепла протягом трьох діб.
Раніше Харківські теплові мережі перейшли на графік групового регулювання тепла, щоб заощадити ресурси і уникнути перегріву будівель.