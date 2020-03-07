Дякую всім, рухаємося далі: Гончарук записав відеозвернення

Олексій Гончарук, який обіймав посаду прем’єр-міністра останні півроку, у відеозверненні подякув усім, хто працював із ним.

– За півроку наша команда заклала фундамент рефор та змін, але багато чого ми просто не встигли. Я вдячний нашій команді і кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги і не йшли на компроміси з совістю, – наголосив він.

За його словами, небхідно рухатися далі, “щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави”.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.