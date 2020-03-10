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Факти / Україна / Політика

В анексії Криму брав участь російський крейсер Москва

Гвардійський ракетний крейсер Москва брав безпосередню участь у захопленні Криму навесні 2014 року.

Це підтвердили результати розслідування волонтерів міжнародного співтовариства InformNapalm.

Фото окупантів на військовому судні помітили у російській соцмережі Вконтакте.

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– У спільноті гвардійського ракетного крейсера Москва, де моряки та їхні родичі обмінюються інформацією про службу на кораблі, ми натрапили на повідомлення Ельміри Ахметвалієвої.

Вона закликала учасників спільноти проголосувати за свого брата-футболіста, який служив на крейсері Москва. До свого посту вона закріпила фото брата з медаллю за окупацію Криму, – повідомили волонери.

Російський крейсер Москва брав участь в анексії Криму

Російський крейсер Москва брав участь в анексії Криму

Сім’я Ахметвалієвих родом із Татарстану. На своїй сторінці Ельмір Ахметвалієв поширив відеосюжет російського Первого канала про приїзд на початку квітня 2014 року в Севастополь російських зірок шоу-бізнесу.

– У 2014 році на крейсері Москва побував весь російський  “десант пропагандистів”. Під час зйомки сюжету журналісти взяли коментар у одного з командирів крейсера лейтенанта Івана Забатуріна.

Завдяки російським журналістам ми знаємо ще одного офіцера – учасника спецоперації захоплення Криму, – додали розслідувачі.

Російський крейсер Москва брав участь в анексії Криму

На момент захоплення Криму крейсер Москва входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів (11 Бр ПЛК). У грудні 2014 року на базі 11-ї Бр ПЛК відновили 30-ю дивізію надводних кораблів ЧФ Росії.

Представники Чорноморського флоту Росії заяву волонтерів ще не коментували.

Нагадаємо, починаючи з 2014 року США наклала на РФ так звані кримські санкції. Днями постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що зняття санкцій з Росії можливе лише за умови виходу з Криму.

Джерело: InformNapalm

Фото: Dreamstime

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