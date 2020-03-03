США знімут кримські санкції, коли Росія вийде з півострова

США зберігатимуть кримські санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму.

Про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

– Ми ніколи не відмовимося від санкцій щодо Криму, поки вони (Росія, – Ред.) не вийдуть з Криму. Ми також збираємося зберегти наші санкції стосовно Східної України. І я думаю, що заходи, які ми ухвалюємо, які є дипломатичними діями, які ми вживаємо з метою відстоювання того, що правильно, – це важливі заходи, – сказав Гілмор.

Читайте: Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через Україну

США продовжують твердо підтримувати Україну у конфлікті, що там триває. Місія США і ОБСЄ повністю цим займаються. Там є спеціальна моніторингова місія, яка знаходиться на Сході України.

– Сполучені Штати віддані тому, щоб Крим був частиною України. Ми підтримуємо кордон України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і ми продовжуємо – Місія США продовжує говорити про це щотижня у Відні, – зазначає Гілмор.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Джерело: Держдепартамент США