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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

Станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки коронавірусу. Двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.

 

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09:36 - 13 березня

Тести на коронавірус потрібно робити лише тоді, коли є симптоми. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що у кожному обласному лабораторному центрі є спеціальні лабораторії для виявлення коронавірусу.

Крім того, в Україні є три пересувні ПЦР лабораторії, які готові до виїзду у ті регіони, де будуть реєструвати масові надходження пацієнтів.

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09:30 - 13 березня
МОЗ України перевірило трьох пасажирів, які прилетіли в Україну з Мілана

З Мілана до Києва 12 березня прибув літак, на якому могли бути потенційно інфіковані коронавірусом громадяни.

Трьох із них відразу після повернення доставили в лікарню, де їм зробили експрес-тест на коронавірус. Результати виявилися негативними.

Кожному пасажиру, який перебував на борту буде надано інструкцію щодо самоізоляції і направлення якомога швидше пройти тест на коронавірус.

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22:27 - 12 березня

У Радомишлі Житомирської області, де у 70-річної жінки підтвердили Covid-19, з 13 березня оголошена надзвичайна ситуація природного характеру об’єктового рівня. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, пацієнтку доправлено до інфекційного відділення лікарні у Радомишлі.

– Усі близькі особи усвідомлюють цю ситуацію і перебувають під контролем лікарів в обсервації у власному будинку. Наразі симптомів у рідних хворої не виявлено, – наголосив він.

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21:39 - 12 березня

Президент Литви Гітанас Науседа через коронавірус відклав візит в Україну, запланований раніше на 18-20 березня.

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20:49 - 12 березня

Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні у Чернівцях 12 березня госпіталізовано ще двох людей.

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19:53 - 12 березня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков до 3 квітня обмежив допуск до будівлі парламенту усіх, окрім нардепів, їхніх помічників та працівників апарату.

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19:05 - 12 березня
Два нові випадки коронавірусу в Україні

У пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів, виявили коронавірус.

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19:01 - 12 березня

На період нестійкої епідемічної ситуації із захворюваністю на коронавірус у закладах охорони здоров’я Львова запровадили ввели обмежувальні заходи.

Зокрема, на цей період призупинено планову госпіталізацію хворих, обмежено відвідування хворих у стаціонарах. Окрім того, відвідувачі обов’язково мають одягати медичні маски та пройти дистанційну термометрію.

Дистанційне вимірювання температури інфрачервоними термометрами проходитимуть у пацієнти на вході у медзаклади.

Виклики додому до пацієнтів з температурою 38ºС і вище забезпечуватимуть із застосуванням засобів індивідуального захисту.

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18:47 - 12 березня

У Харкові з 13 березня до 3 квітня вводиться карантин у всіх школах і дитячих садах.

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18:07 - 12 березня

Авіакомпанія МАУ навесні 2020 року скасує майже 2 тис. рейсів з метою недопущення подальшого поширення коронавірусу.

Тому пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також уважно слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують.

Про зміни у розкладі обіцяють інформувати додатково на сайті та у соцмережах.

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