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Березень, 13 в 9:40
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть
низку обмежувальних заходів.
Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.
Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).
Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.
Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.
З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України.
Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
Станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки коронавірусу. Двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.
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09:36
-
13 березня
Тести на коронавірус потрібно робити лише тоді, коли є симптоми. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він зазначив, що у кожному обласному лабораторному центрі є спеціальні лабораторії для виявлення коронавірусу.
Крім того, в Україні є три пересувні ПЦР лабораторії, які готові до виїзду у ті регіони, де будуть реєструвати масові надходження пацієнтів.
09:30
-
13 березня
МОЗ України перевірило трьох пасажирів, які прилетіли в Україну з Мілана
З Мілана до Києва 12 березня прибув літак, на якому могли бути потенційно інфіковані коронавірусом громадяни.
Трьох із них відразу після повернення доставили в лікарню, де їм зробили експрес-тест на коронавірус.
Результати виявилися негативними.
Кожному пасажиру, який перебував на борту буде надано інструкцію щодо самоізоляції і направлення якомога швидше пройти тест на коронавірус.
22:27
-
12 березня
У Радомишлі Житомирської області, де у 70-річної жінки підтвердили Covid-19,
з 13 березня оголошена надзвичайна ситуація природного характеру об’єктового рівня. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
За його словами, пацієнтку доправлено до інфекційного відділення лікарні у Радомишлі.
– Усі близькі особи усвідомлюють цю ситуацію і перебувають під контролем лікарів в обсервації у власному будинку. Наразі симптомів у рідних хворої не виявлено, – наголосив він.
20:49
-
12 березня
Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні у Чернівцях 12 березня госпіталізовано ще двох людей.
19:53
-
12 березня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков до 3 квітня обмежив допуск до будівлі парламенту усіх, окрім нардепів, їхніх помічників та працівників апарату.
19:05
-
12 березня
Два нові випадки коронавірусу в Україні
У пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів, виявили коронавірус.
19:01
-
12 березня
На період нестійкої епідемічної ситуації із захворюваністю на коронавірус
у закладах охорони здоров’я Львова запровадили ввели обмежувальні заходи.
Зокрема, на цей період призупинено планову госпіталізацію хворих, обмежено відвідування хворих у стаціонарах. Окрім того, відвідувачі обов’язково мають одягати медичні маски та пройти дистанційну термометрію.
Дистанційне вимірювання температури інфрачервоними термометрами проходитимуть у пацієнти на вході у медзаклади.
Виклики додому до пацієнтів з температурою 38ºС і вище забезпечуватимуть із застосуванням засобів індивідуального захисту.
18:47
-
12 березня
У Харкові з 13 березня до 3 квітня вводиться карантин у всіх школах і дитячих садах.
18:07
-
12 березня
Авіакомпанія МАУ навесні 2020 року скасує майже 2 тис. рейсів з метою недопущення подальшого поширення коронавірусу.
Тому пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також уважно слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують.
Про зміни у розкладі обіцяють інформувати додатково на сайті та у соцмережах.
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