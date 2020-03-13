Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

Станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки коронавірусу. Двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.