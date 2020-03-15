Усі здорові: в Україну прибули 123 особи, яких евакуювали з Італії

У Міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак зі 123 українцями на борту, які раніше не змогли повернутися в Україну з Італії через закриття кордонів у зв’язку з карантином.

О 22.23 спецрейсом до Києва повернулися пасажири двох автобусів, які раніше застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також ті, хто виявив бажання виїхати з Італії.

Всі евакуйовані є українськими громадянами, крім двох осіб, котрі мають дозвіл на проживання в Україні і, згідно з постановою Кабінету Міністрів, можуть в’їжджати в нашу країну.

Перед посадкою у літак в Італії всі пасажири пройшли медогляд на ознаки можливого захворювання.

За інформацією італійської сторони, на борт були допущені лише здорові люди, без симптомів хвороби.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть медики.

Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції після повернення в Україну в домашніх умовах протягом 14 днів.

Нагадаємо, три автобуси з українцями затримали, тому що Словенія закрила свій кордон для в’їзду з Італії, де поширюється коронавірус.

Ситуацію з українцями у Словенії, які застрягли на кордоні, коли поверталися з Італії до України, взяв під особистий контроль міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.