SkyUp виконає спеціальний рейс до Венеції, аби евакуювати українців

15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Це перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин.

Літак UR-SQD, Boeing 737 – 700, розрахований на 149 пасажирів, однак евакуюють усього 95 осіб.

На борту літака будуть перебувати працівники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до загальних рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я.

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Після прибуття в Україну всі евакуйовані пасажири зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію.

Екіпаж не виходить з літака в зону карантину, тому немає підстав здійснювати для них самоізоляцію.

На борту буде проведено дезінфекцію і прибирання згідно з технологією, визначеною аеропортом. Після обробки літак провітрять та виконають його генеральне прибирання.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу з 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Джерело: SkyUp