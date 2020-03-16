Метрополітени в Києві, Харкові та Дніпрі будуть закриті 17 березня через коронавірус.

З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:

залізничні

авіаційні

автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.

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Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі:

до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів через поширення коронавірусу.