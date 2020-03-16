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Факти / Україна

Посилення карантину: Зеленський закликав закрити усі заклади харчування і міжобласний транспорт

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом посилити обмежувальні заходи через поширення коронавірусу на території усієї України.

  • З 00.00 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі – тобто доставку.
  • З 12.00 18 березня заборонити залізничне, авіа та автобусне сполучення, міжміське пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Дозволити міські перевезення до 10 осіб у маршрутках і таксі, до 20 осіб у тролейбусах і автобусах.
  • Заборонити масові заходи за участю більш як 10 осіб. Включно з обрядами та церемоніями.
  • У Чернівецькій і Житомирській областях, де виявили випадки зараження коронавірусом, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.
  • Органи державної влади, об’єкти критичної інфраструктури, магазини і аптеки повинні працювати в Україні у звичному режимі, незважаючи на запроваджувані обмежувальні заходи.
  • Міністерство охорони здоров’я має максимально перепрофілювати медустанови для прийому і лікування інфікованих у важких станах.
  • Обмежити експорт продуктів харчування з країни за певним урядом переліком.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

  • Провести перемовини з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Жінка повернулася з Польщі без симптомів коронавірусної інфекції, однак вони з’явилися пізніше вже в Україні.

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