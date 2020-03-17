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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пунктів пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

​​Станом на 16 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки коронавірусу: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

 

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13:20 - 17 березня
Запроваджено покарання за порушення карантину

Верховна Рада 17 березня ухвалила низку тимчасових законів, які покликані боротися з розповсюдженням коронавірусу в Україні та попередити економічні ризики.

Зокрема, йдеться про закон №3219.

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням – кримінальна відповідальність.

Наказания за нарушения карантина при коронавирусе

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13:16 - 17 березня
У Києві закриють метро 17 березня о 23.00

У Києві закриють метро 17 березня о 23.00, згідно з розпорядженням Кабміну.

– Сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня, – заявив Віталій Кличко.

Попередньо розпорядження буде діяти до 3 квітня.

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13:15 - 17 березня
У Харкові закривають метро

Метро в Харкові на карантин закриють 17 березня о 20.00. Розпорядження діє до 3 квітня 2020 року.

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09:56 - 17 березня
Королевська прийшла в Раду у масці та гумових рукавичках

Народний депутат від партії Опозиційна платформа За життя Наталія Королевська прийшла на позачергове засідання Верховної Ради у медичній масці та у гумових рукавичках.

Через це народного депутата було погано чути, коли вона ставила питання прем’єр-міністру.

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09:54 - 17 березня
До 3 квітня обмежується в’їзд і виїзд з АР Крим та Севастополя

Для запобігання поширення коронавірусу пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь і виїзд з неї обмежується до 3 квітня для деяких категорій громадян.

Обмеження не стосуються громадян України та членів їх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з АР Крим та м.Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

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09:53 - 17 березня

Депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції.

За законопроект проголосували 344 парламентарія.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

 

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17:39 - 16 березня
З 17 березня у Києві припиняє роботу метрополітен

Володимир Зеленський закликав уряд з 17 березня затвердити припинення роботи метро, залізниці, авіа, автобусних перевезень між містами.

Засідання Кабміну відбудеться сьогодні.

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16:37 - 16 березня
Адміністративна відповідальність за порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу може передбачати штрафи від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.

Про це повідомив Михайло Радуцький на брифінгу у Верховній Раді.

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16:23 - 16 березня

З 17 березня в Кривому Розі посилять карантинні заходи, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Всі заклади громадського харчування, торгові центри, розважальні заклади, продуктові ринки повинні будуть закритися. Також зупинять роботу релігійні об’єкти.

Працюватимуть тільки аптеки, продуктові магазини і заправки.

Такі ж заходи безпеки станом на 16 березня ввели у Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Тернополі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Сумах, Рівному, Полтаві та Ужгороді.

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15:48 - 16 березня

Найближчим часом в київському аеропорту Бориспіль приземлиться літак з 35 громадянами України, евакуйованими з лайнера Grand Princess.

– Зараз ми очікуємо посадку борту, який привезе групу українців, яких ми змогли евакуювати у співпраці зі Сполученими Штатами з круїзного лайнера Grand Princess, – сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві

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