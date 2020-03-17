Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пунктів пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

​​Станом на 16 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки коронавірусу: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).