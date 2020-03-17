Позачергове засідання Верховної Ради відбулося 17 березня. Крім кадрових призначень, депутати проголосували за комплексний закон про боротьбу з коронавірусом та закон про доступність закупівель лікарських засобів і медичних виробів.

Які зміни ухвалили парламентарі – у матеріалі Фактів ICTV.

Відповідальність за порушення обсервації

Відповідно до закону, передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Адміністративна відповідальність передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 32 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 32 тис. грн до 170 тис. грн).

Кримінальна – якщо дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення захворювання, то вони караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до трьох років, або позбавленням волі терміном до трьох років.

Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від п’яти до восьми років в’язниці.

Додаткові виплати медперсоналу

Медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати.

Також доплати отримають окремі категорії працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Українцям не нараховуватимуть штрафи за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину

На період дії карантину законом №3219 забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Крім того, забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Також на період встановлення карантину громадян не можуть примусово виселяти з житлових будинків під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Доступність закупівель лікарських засобів і медичних виробів

Закон №2538 передбачає вчасне забезпечення пацієнта необхідними, безпечними і якісними ліками. Крім того, після його ухвалення:

процедури закупівлі будуть прозорими, зрозумілими, швидкими та ефективними;

спрощується порядок ввезення ліків, які пройшли реєстрацію у країнах-лідерах медичного контролю, не буде зайвих затримок і відмов у наданні необхідного препарату через те, що він на перереєстрації;

встановлюється система, що заощаджуватиме бюджетні кошти, оскільки усуне корупційні чинники в механізмі закупівель;

впорядковуються закупівлі, адже вони спрямовуватимуться через одну юридичну особу, створену державою, яка закуповуватиме і розповсюджуватиме ліки відповідно до потреб.

Податкові зміни під час карантину

Закон №3220 передбачає:

тимчасове скасування штрафів та пені за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності з ЄСВ;

скасування податку на комерційну нерухомість та землю;

звільнення від єдиного соціального внеску усіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;

звільнення бізнесу від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня до 31 травня. Ця норма не стосуватиметься порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти;

на три місяці відтермінування обов’язкового введення РРО;

запровадження тимчасового мораторію на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих із 18 березня до 31 травня 2020 року.

Крім того, закон щодо боротьби з коронавірусом передбачає можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки.

Власники можуть змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби.

Нагадаємо, відповідно до рішення уряду, з 12.00 18 березня припиняється залізничне та авіасполучення, а також автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Крім того, закривають метро у Києві, Харкові і Дніпрі.

Коли та о котрій закриють метро в Києві – читайте на фактах ICTV.