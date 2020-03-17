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Факти / Україна

Коли та о котрій закриють метро в Києві

У Києві закриють метро 17 березня о 23.00, згідно з розпорядженням Кабміну.

Однак поки столичний метрополітен працює за графіком.

Читайте: У Харкові закривають метро – дата та час

– Сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня, – заявив Віталій Кличко.

Попередньо розпорядження буде діяти до 3 квітня.

– Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома, – додав Кличко.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття  метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.

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