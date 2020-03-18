Пандемія коронавірусу щодня вражає сотні людей. Зараз у світі налічується понад 190 тис. інфікованих, а вакцини від цього небезпечного вірусу досі немає.

Україна зареєструвала 14 випадків Covid-19, два з яких летальні. Люди у паніці починають шукати способи захиститися та перевіритися на коронавірус навіть за відсутності симптомів.

Факти ICTV дізналися, як і де в Україні можна перевіритися на коронавірус і коли тест-системи з’являться в аптеках.

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Чи можна придбати тест на коронавірус в аптеці

Тест-систем на виявлення коронавірусу в українських аптеках поки немає. Всі закуплені державою тести направлять до обласних лікарень.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив: якщо тест-систем вистачатиме в усіх областях країни, їх дозволять продавати і в аптеках. Ціна за один тест складе 300-400 гривень.

Варто зауважити, що ліцензовані тести для виявлення коронавірусу передбачають забір крові, який потрібно проводити тільки під керівництвом лікаря.

Де перевіритись на коронавірус у Києві

У столиці здати тест можна буде у двох лабораторіях:

Київська національна референс-лабораторія (вул. Ярославська, 41)

Київська обласна інфекційна лабораторія (вул. Багговутівська, 1)

Крім того, тест системи будуть також в семи київських лікарнях:

Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1)

Міська клінічна лікарня № 4 (вул. Солом’янська, 17)

Міська клінічна лікарня № 9 (вул. Ризька, 1)

Дитяча лікарня № 1 (вул. Богатирська, 30)

Дитяча лікарня № 2 (просп. Алішера Навої, 3)

Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23)

Пологовий будинок № 4 (просп. Героїв Сталінграда, 16)

Тест на коронавірус у державних лікарнях і лабораторіях є безкоштовним.

Київські приватні клініки також пропонують тести на виявлення Covid-19, однак МОЗ не може гарантувати достовірність їх результатів.

Де перевіритись на коронавірус у регіонах

Найближчим часом тест-системи на виявлення Covid-19 буде доставлено до таких українських міст, як Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Львів, Рівне, Тернопіль та Харків.

Вінниця:

Вінницька інфекційна лікарня;

Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.

Дніпро:

Дніпровська міська лікарня;

Криворізька інфекційна лікарня №1.

Житомир:

Міська лікарня №1.

Запоріжжя

Обласна інфекційна клінічна лікарня.

Львів:

Львівська інфекційна лікарня;

8-а міська лікарня;

Госпіталь в Винниках;

Стебницька міська лікарня;

Стрийська центральна міська лікарня;

Сокальська ЦРЛ;

Кам’янка-Бузька ЦРЛ;

Яворівська ЦРЛ;

Рудковськалікарня.

Рівне:

Центральна міська лікарня;

Сарнська ЦРЛ.

Тернопіль:

Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.

Харків:

Клінічні лікарні №28 та №31;

Багатопрофільна лікарня №18;

Пологовий будинок №2.

Коронавірус – це респіраторне захворювання. Терміново телефонуйте до свого сімейного лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, чхання, головного болю, задишки, почервоніння очей, болі у м’язах або лихоманки.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, зателефонуйте на “гарячу лінію” НСЗУ – 1677.

Раніше Факти ICTV писали, що в Італії найближчим тижнем почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Вакцину розробили італійські вчені компанії Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.