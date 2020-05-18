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Факты / Украина / Общество

Где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах

Пандемия коронавируса ежедневно поражает тысячи людей во всем  мире, а вакцины от этой опасной инфекции пока нет.

В Украине количество больных Covid-19 приближается к 18 тысячам.

Факты ICTV узнали, как и где в Украине можно провериться на коронавирус.

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Можно ли приобрести тест на коронавирус в аптеке

Тест-системы на выявление коронавируса можно приобрести в украинских аптеках.

Стоимость такого экспресс-теста колеблется в пределах 400-600 грн.

Хотя особой подготовки для его проведения не надо, лучше сделать это у врача.

Где провериться на коронавирус в Киеве

В столице сдать тест можно в двух лабораториях:

  • Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)
  • Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)

Кроме того, тест-системы есть в семи киевских больницах:

  • Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)
  • Городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)
  • Городская клиническая больница №9 (ул. Рижская, 1)
  • Детская больница №1 (ул. Богатырская, 30)
  • Детская больница №2 (ул. Алишера Навои, 3)
  • Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23)
  • Родильный дом №4 (просп. Героев Сталинграда, 16)

Тест на коронавирус в государственных больницах и лабораториях делают бесплатно.

Киевские частные клиники также предлагают тесты на выявление Covid-19, однако Минздрав не может гарантировать достоверность их результатов.

Где провериться на коронавирус в регионах

Винница:

  • Винницкая инфекционная больница;
  • Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.

Днепр:

  • Днепровская городская больница;
  • Криворожская инфекционная больница №1.

Житомир:

  • Городская больница №1.

Запорожье

  • Областная инфекционная клиническая больница.

Львов:

  • Львовская инфекционная больница;
  • Восьмая городская больница;
  • Госпиталь в Винниках;
  • Стебницкая городская больница;
  • Стрыйская центральная городская больница;
  • Сокальская ЦРБ;
  • Каменка-Бугская ЦРБ;
  • Яворовская ЦРБ;
  • Рудковская больница.

Ровно:

  • Центральная городская больница;
  • Сарнская ЦРБ.

Тернополь:

  • Инфекционное отделение городской детской больницы.

Харьков:

  • Клинические больницы №28 и №31;
  • Многопрофильная больница №18;
  • Родильный дом №2.

Коронавирус — это респираторное заболевание. Срочно звоните своему семейному врачу в случае повышенной температуры, кашля, чихания, головной боли, одышки, покраснения глаз, боли в мышцах или лихорадки.

Если у вас нет семейного врача, позвоните на горячую линию НСЗУ — 1677.

Ранее мы рассказывали, как происходит ПЦР-тестирование на коронавирус.

 

Фото: Dreamstime

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