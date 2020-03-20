Пандемія коронавірусу щодня вражає сотні людей. Зараз у світі налічується понад 190 тис. інфікованих, а вакцини від цього небезпечного вірусу досі немає.
Україна зареєструвала 26 випадків Covid-19, три з яких летальні. Люди у паніці починають шукати способи захиститися та перевіритися на коронавірус навіть, якщо симптомів немає.
Факти ICTV дізналися, як і де в Україні можна перевіритися на коронавірус і коли тест-системи з’являться в аптеках.
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Чи можна придбати тест на коронавірус в аптеці
Тест-систем на виявлення коронавірусу в українських аптеках поки немає. Всі закуплені державою тести направлять до обласних лікарень.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив: якщо тест-систем вистачатиме в усіх областях країни, їх дозволять продавати і в аптеках. Ціна за один тест складе 300-400 грн.
Варто зауважити, що ліцензовані тести для виявлення коронавірусу передбачають забір крові, який потрібно проводити тільки під керівництвом лікаря.
Де перевіритись на коронавірус у Києві
У столиці здати тест можна буде у двох лабораторіях:
- Київська національна референс-лабораторія (вул. Ярославська, 41)
- Київська обласна інфекційна лабораторія (вул. Багговутівська, 1)
Крім того, тест-системи будуть також в семи київських лікарнях:
- Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1)
- Міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом’янська, 17)
- Міська клінічна лікарня №9 (вул. Ризька, 1)
- Дитяча лікарня №1 (вул. Богатирська, 30)
- Дитяча лікарня №2 (просп. Алішера Навої, 3)
- Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23)
- Пологовий будинок №4 (просп. Героїв Сталінграда, 16)
Тест на коронавірус у державних лікарнях і лабораторіях є безкоштовним.
Київські приватні клініки також пропонують тести на виявлення Covid-19, однак МОЗ не може гарантувати достовірність їх результатів.
Де перевіритись на коронавірус у регіонах
Найближчим часом тест-системи на виявлення Covid-19 буде доставлено до таких українських міст, як Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Львів, Рівне, Тернопіль та Харків.
Вінниця:
- Вінницька інфекційна лікарня;
- Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.
Дніпро:
- Дніпровська міська лікарня;
- Криворізька інфекційна лікарня №1.
Житомир:
- Міська лікарня №1.
Запоріжжя
- Обласна інфекційна клінічна лікарня.
Львів:
- Львівська інфекційна лікарня;
- 8-а міська лікарня;
- Госпіталь в Винниках;
- Стебницька міська лікарня;
- Стрийська центральна міська лікарня;
- Сокальська ЦРЛ;
- Кам’янка-Бузька ЦРЛ;
- Яворівська ЦРЛ;
- Рудковська лікарня.
Рівне:
- Центральна міська лікарня;
- Сарнська ЦРЛ.
Тернопіль:
- Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.
Харків:
- Клінічні лікарні №28 та №31;
- Багатопрофільна лікарня №18;
- Пологовий будинок №2.
Коронавірус – це респіраторне захворювання. Терміново телефонуйте до свого сімейного лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, чхання, головного болю, задишки, почервоніння очей, болю у м’язах або лихоманки.
Якщо у вас немає сімейного лікаря, зателефонуйте на гарячу лінію НСЗУ – 1677.
Раніше Факти ICTV писали, що в Італії найближчим тижнем почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.
Вакцину розробили італійські вчені компанії Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.