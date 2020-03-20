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Факти / Україна / Суспільство

Де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах

Пандемія коронавірусу щодня вражає сотні людей. Зараз у світі налічується понад 190 тис. інфікованих, а вакцини від цього небезпечного вірусу досі немає.

Україна зареєструвала 26 випадків Covid-19, три з яких летальні. Люди у паніці починають шукати способи захиститися та перевіритися на коронавірус навіть, якщо симптомів немає.

Факти ICTV дізналися, як і де в Україні можна перевіритися на коронавірус і коли тест-системи з’являться в аптеках.

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Чи можна придбати тест на коронавірус в аптеці

Тест-систем на виявлення коронавірусу в українських аптеках поки немає. Всі закуплені державою тести направлять до обласних  лікарень.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив: якщо тест-систем вистачатиме в усіх областях країни, їх дозволять продавати і в аптеках. Ціна  за один тест складе 300-400 грн.

Варто зауважити, що ліцензовані тести для виявлення коронавірусу передбачають забір крові, який потрібно проводити тільки під керівництвом лікаря.

Де перевіритись на коронавірус у Києві

У столиці здати тест можна буде у двох лабораторіях:

  • Київська національна референс-лабораторія (вул. Ярославська, 41)
  • Київська обласна інфекційна лабораторія (вул. Багговутівська, 1)

Крім того, тест-системи будуть також в семи київських лікарнях:

  • Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1)
  • Міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом’янська, 17)
  • Міська клінічна лікарня №9 (вул. Ризька, 1)
  • Дитяча лікарня №1 (вул. Богатирська, 30)
  • Дитяча лікарня №2 (просп. Алішера Навої, 3)
  • Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23)
  • Пологовий будинок №4 (просп. Героїв Сталінграда, 16)

Тест на коронавірус у державних лікарнях і лабораторіях є безкоштовним.

Київські приватні клініки також пропонують тести на виявлення Covid-19, однак МОЗ не може гарантувати достовірність їх результатів.

Де перевіритись на коронавірус у регіонах

Найближчим часом тест-системи на виявлення Covid-19 буде доставлено до таких українських міст, як Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Львів, Рівне, Тернопіль та Харків.

Вінниця:

  • Вінницька інфекційна лікарня;
  • Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.

Дніпро:

  • Дніпровська міська лікарня;
  • Криворізька інфекційна лікарня №1.

Житомир:

  • Міська лікарня №1.

Запоріжжя

  • Обласна інфекційна клінічна лікарня.

Львів:

  • Львівська інфекційна лікарня;
  • 8-а міська лікарня;
  • Госпіталь в Винниках;
  • Стебницька міська лікарня;
  • Стрийська центральна міська лікарня;
  • Сокальська ЦРЛ;
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ;
  • Яворівська ЦРЛ;
  • Рудковська лікарня.

Рівне:

  • Центральна міська лікарня;
  • Сарнська ЦРЛ.

Тернопіль:

  • Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.

Харків:

  • Клінічні лікарні №28 та №31;
  • Багатопрофільна лікарня №18;
  • Пологовий будинок №2.

Коронавірус – це респіраторне захворювання. Терміново телефонуйте до свого сімейного лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, чхання, головного болю, задишки, почервоніння очей, болю у м’язах або лихоманки.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, зателефонуйте на гарячу лінію НСЗУ – 1677.

Раніше Факти ICTV писали, що в Італії найближчим тижнем почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Вакцину розробили італійські вчені компанії Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.

Фото: Dreamstime

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