19:59 -

Керівникам, які будуть незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф у 51 тис. грн. Також їх можуть відправити на виправні роботи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

У разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.