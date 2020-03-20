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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 20 березня в Україні зареєстровані 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

 

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11:52 - 20 березня

У Дніпропетровській області у 9 осіб підозри на коронавірус не підтвердилися,

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10:41 - 20 березня

Рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві вже ухвалено, документи проходять юридичні процедури.

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10:09 - 20 березня

Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.

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22:30 - 19 березня

У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив, що пацієнти нещодавно повернулися з-за кордону.

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22:28 - 19 березня

В Івано-Франківській області 19 березня зафіксовано смерть від коронавірусу.

Коронавірус був виявлений у 56-річної мешканки міста Івано-Франківська.

Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані 18 березня. Довгий час вона займалася самолікуванням і пізно звернулася до медиків. Жінка померла до отримання результатів тесту на Covid-19.

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20:00 - 19 березня

Через коронавірус і введення карантину втратити роботу можуть 170-500 тис. українців.

Про це заявив колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, посилаючись на досвід Китаю, де за місяць безробіття зросло на 1%.

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19:59 - 19 березня

Керівникам, які будуть незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф у 51 тис. грн. Також їх можуть відправити на виправні роботи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

У разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.

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19:57 - 19 березня

Вчителі повинні отримувати середню зарплату під час карантину, заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

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19:56 - 19 березня

Карантин у Києві зменшив викиди шкідливих газів в атмосферу.

Станом на 17.00 індекс якості повітря показує SaveEcoBot, в центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як помірний.

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19:54 - 19 березня

Велика мережа супермаркетів АТБ ввела нове правило на час карантину. Тепер в магазин одночасно можуть зайти не більше 15 осіб.

Правило починає діяти з 19 березня.

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