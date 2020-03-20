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Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.
З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 20 березня в Україні зареєстровані 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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11:52
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20 березня
У Дніпропетровській області у 9 осіб підозри на коронавірус не підтвердилися,
10:09
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20 березня
Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.
22:28
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19 березня
В Івано-Франківській області 19 березня зафіксовано смерть від коронавірусу.
Коронавірус був виявлений у 56-річної мешканки міста Івано-Франківська.
Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані 18 березня. Довгий час вона займалася самолікуванням і пізно звернулася до медиків. Жінка померла до отримання результатів тесту на Covid-19.
20:00
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19 березня
Через коронавірус і введення карантину втратити роботу можуть 170-500 тис. українців.
Про це заявив колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, посилаючись на досвід Китаю, де за місяць безробіття зросло на 1%.
19:59
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19 березня
Керівникам, які будуть незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф у 51 тис. грн. Також їх можуть відправити на виправні роботи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
У разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.
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19:56
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19 березня
Карантин у Києві зменшив викиди шкідливих газів в атмосферу.
Станом на 17.00 індекс якості повітря показує SaveEcoBot, в центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як помірний.