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Факти / Україна

У Донецькій області ввели режим надзвичайної ситуації

У Донецькій області введений режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

– Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на Covid-19, – написав він.

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Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19.

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