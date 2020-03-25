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Березень, 25 в 9:08
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 3 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси
.
З опівночі 16 березня
призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 25 березня в Україні зареєстровані
113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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08:31
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25 березня
У Києві підтверджено 31 випадок коронавірусу.
– Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України – ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, – повідомив Віталій Кличко.
08:30
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25 березня
У народного депутата Сергія Рудика
підтвердили коронавірус.
– Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив до лікарні з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його лікар, – повідомила нардеп Вікторія Гриб.
08:28
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25 березня
У Дніпрі
помер 45-річний чоловік з підозрою на коронавірус.
Його доставили в Дніпровську міську лікарню №21 на швидкій з підозрою на Covid-19.
08:25
-
25 березня
Російська залізниця
призначила спеціальний поїзд N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, який вивезе громадян двох країн додому у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19.
– Для організації перевезення громадян Російської Федерації з території України і громадян України з території Російської Федерації погоджено призначення спеціального поїзда N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, – йдеться у повідомленні РЗ.
08:10
-
25 березня
На Прикарпатті померла жінка, в якої
підозрювали коронавірус Covid-19.
– Померла жінка 1960 року народження, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Результати аналізів очікуємо з лабораторії в Києві, – розповіли у прес-службі Івано-Франківської ОДА.
08:08
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25 березня
В Івано-Франківську
коронавірусом інфікувалися дві медсестри. Вони раніше контактували з 56-річною жінкою, яка померла.
Стан медсестер середньої тяжкості. За словами Марцінківа, у них є температура і бронхіт.
08:05
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25 березня
Для зупинки епідемії Covid-19
в Україні нині потрібен загальний карантин, а не запровадження надзвичайного стану, заявив глава МВС Арсен Аваков.
– Для забезпечення карантину нам достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який діє у Києві та інших містах. Надзвичайний стан наразі не потрібен, – наголосив міністр.
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