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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

З опівночі 16 березня призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 25 березня в Україні зареєстровані 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

 

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08:34 - 25 березня

Станом на 8.00 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу.

Тобто за добу лабораторно підтверджено 29 нових випадків захворювання.

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08:31 - 25 березня

У Києві підтверджено 31 випадок коронавірусу.

– Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України –  ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, – повідомив Віталій Кличко.

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08:30 - 25 березня

У народного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус.

– Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив до лікарні з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його  лікар, – повідомила нардеп Вікторія Гриб.

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08:28 - 25 березня

У Дніпрі помер 45-річний чоловік з підозрою на коронавірус.

Його доставили в Дніпровську міську лікарню №21 на швидкій з підозрою на Covid-19.

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08:27 - 25 березня

Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ виготовив першу партію вітчизняних тестів на Covid-19 та передав їх до Києва та Житомира.

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08:25 - 25 березня

Російська залізниця призначила спеціальний поїзд N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, який вивезе громадян двох країн додому у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19.

– Для організації перевезення громадян Російської Федерації з території України і громадян України з території Російської Федерації погоджено призначення спеціального поїзда N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, – йдеться у повідомленні РЗ.

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08:10 - 25 березня

На Прикарпатті померла жінка, в якої підозрювали коронавірус Covid-19.

– Померла жінка 1960 року народження, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Результати аналізів очікуємо з лабораторії в Києві, – розповіли у прес-службі Івано-Франківської ОДА.

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08:08 - 25 березня

В Івано-Франківську коронавірусом інфікувалися дві медсестри. Вони раніше контактували з 56-річною жінкою, яка померла.

Стан медсестер середньої тяжкості. За словами Марцінківа, у них є температура і бронхіт.

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08:06 - 25 березня

У Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу – захворіла вагітна жінка в Ірпені.

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08:05 - 25 березня

Для зупинки епідемії Covid-19 в Україні нині потрібен загальний карантин, а не запровадження надзвичайного стану, заявив глава МВС Арсен Аваков.

– Для забезпечення карантину нам достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який діє у Києві та інших містах. Надзвичайний стан наразі не потрібен, – наголосив міністр.

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