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Факти / Україна

Медзакладам безкоштовно передадуть конфісковані рукавички, маски та халати

Кабінет міністрів дозволив безкоштовне передавання в установи охорони здоров’я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

Зокрема, передбачає, що водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри, захисні щитки, респіратори класу захисту FFP2 , конфісковані в установленому порядку, безкоштовно передаватимуться в установи охорони здоров’я.

Це передбачає порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.

Раніше Андрій Єрмак обговорив з послами країн Групи семи та ЄС надання Україні допомоги у вигляді медичного обладнання та лікарських засобів.

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