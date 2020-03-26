Станом на 26 березня в Україні зафіксували 145 випадків Covid-19, з яких п’ять летальні.

Внаслідок зараження коронавірусом померли чотири українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області (дві смерті), а також чоловік із Тернопільської області.

Волинська область – 2 (1 за добу);

Дніпропетровська – 2;

Донецька – 1;

Житомирська область – 2 (1 летальний);

Івано-Франківська – 16 (11 за добу, 2 летальні);

Київ – 34 (3 випадки за останню добу);

Київська область – 24, з яких два за останню добу;

Львівська – 2, з яких 1 за останню добу;

Запорізька – 7 (5 за добу);

Тернопільська – 15 (1 летальний);

Чернівецька – 38 (1 летальний);

Черкаська – 2 (1 за добу);

Луганська – 1;

Одеська – 4 (3 за добу);

Вінницька область – 1;

Херсонська – 1.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 941 повідомлення про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.