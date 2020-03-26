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Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 26 березня в Україні зафіксували 145 випадків Covid-19, з яких п’ять летальні.

Внаслідок зараження коронавірусом померли чотири українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області (дві смерті), а також чоловік із Тернопільської області.

  • Волинська область – 2 (1 за добу);
  • Дніпропетровська – 2;
  • Донецька – 1;
  • Житомирська область – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська – 16 (11 за добу, 2 летальні);
  • Київ – 34 (3 випадки за останню добу);
  • Київська область – 24, з яких два за останню добу;
  • Львівська – 2, з яких 1 за останню добу;
  • Запорізька – 7 (5 за добу);
  • Тернопільська – 15 (1 летальний);
  • Чернівецька – 38 (1 летальний);
  • Черкаська – 2 (1 за добу);
  • Луганська – 1;
  • Одеська – 4 (3 за добу);
  • Вінницька область – 1;
  • Херсонська – 1.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 941 повідомлення про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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