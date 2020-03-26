Станом на 26 березня в Україні зафіксували 145 випадків Covid-19, з яких п’ять летальні.
Внаслідок зараження коронавірусом померли чотири українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області (дві смерті), а також чоловік із Тернопільської області.
- Волинська область – 2 (1 за добу);
- Дніпропетровська – 2;
- Донецька – 1;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська – 16 (11 за добу, 2 летальні);
- Київ – 34 (3 випадки за останню добу);
- Київська область – 24, з яких два за останню добу;
- Львівська – 2, з яких 1 за останню добу;
- Запорізька – 7 (5 за добу);
- Тернопільська – 15 (1 летальний);
- Чернівецька – 38 (1 летальний);
- Черкаська – 2 (1 за добу);
- Луганська – 1;
- Одеська – 4 (3 за добу);
- Вінницька область – 1;
- Херсонська – 1.
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Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 941 повідомлення про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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