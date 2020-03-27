Крок 1. Знаходимо роботу й отримуємо запрошення від роботодавця
Робоча віза в Польщу у 2020 році видається громадянам України на підставі запрошення від роботодавця, тому передусім знайдіть підходящу роботу.
Запрошення від роботодавця – це:
- дозвіл на сезонну роботу (zezwolenia na pracę sezonową).
- заява про доручення праці іноземцеві (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).
Дозвіл на сезонну роботу – документ, що дозволяє перебувати в Польщі 9 місяців протягом року і виконувати сезонну роботу. Дозвіл заповнюється на офіційному бланку й реєструється в Повітовому бюро праці Польщі. Він містить такі дані:
- назва, адреса, номер телефону компанії;
- гербова печатка;
- ПІБ працівника;
- стать, вік, місце народження, громадянство працівника;
- відомості про сезонну роботу (місце виконання, робочий час, зарплата, період виконання);
- дата внесення документа до реєстру заяв на сезонну роботу.
Заява про доручення праці іноземцеві видається воєводським управлінням за місцем знаходження компанії-роботодавця або за місцем проживання підприємця. Роботодавець оплачує 30 злотих за його оформлення.
Заява про доручення праці іноземцеві також заповнюється на офіційному бланку й містить такі відомості:
- назва фірми-роботодавця;
- підпис роботодавця;
- дата оформлення;
- підпис і печатка відповідальної сторони Повітового бюро праці;
- відомості про працівника (ПІБ, дата народження, серія й номер закордонного паспорта);
- мета і тривалість візиту до Польщі.
Реєстрація заяви про доручення праці іноземцеві в управлінні праці триває сім днів. Один примірник заяви роботодавець передає майбутньому працівникові, а інший залишає собі. Якщо згодом людина змінить роботу, нова компанія має оформити нове oświadczenia.
Крок 2. Визначаємо, яка віза вам потрібна
Польща видає українським громадянам кілька видів національних віз, що дозволяють здійснювати трудову діяльність у країні:
- D05 – надає право перебувати в Польщі 6 місяців протягом року і виконувати будь-які роботи, крім сезонних.
- D05а – дозволяє жити і працювати в Польщі 9 місяців протягом року; видається людям для працевлаштування на сезонних роботах.
- D06 – віза дозволяє перебувати в країні всі 365 днів протягом року і виконувати будь-які види робіт, крім сезонних.
Робоча віза в Польщу D05 видається на підставі заяви про доручення праці іноземцеві, а D05а – на підставі сезонного дозволу на роботу.
Крок 3. Збираємо необхідні документи
Вам необхідно підготувати такі документи:
- закордонний паспорт – оригінал і копії першої, другої сторінки та сторінки з візами;
- український паспорт – оригінал і копії першої, другої сторінки та сторінки з реєстрацією;
- ІПН – оригінал і копія;
- два кольорових фото на візу (розміром 3,5×4,5 см);
- бланк візової анкети, заповнений і зареєстрований у системі e-konsulat;
- документ, що підтверджує мету поїздки (запрошення на роботу).
Цей перелік документів неточний. Консул може попросити додаткову інформацію під час розгляду вашого запиту. Здебільшого для отримання візи достатньо зазначених вище документів.
Обов’язково перевірте термін дії закордонного паспорта. Він повинен закінчуватися не раніше 3-х місяців із запланованої дати повернення з Польщі до України. У документі повинні залишитися принаймні дві вільні сторінки для візових печаток.
Крок 4. Сплачуємо сервісний збір
Коли всі документи будуть готові, необхідно прийти до відділення Кредобанку або Ідея банку і сплатити сервісний збір за послуги пункту прийому візових анкет.
Під час здійснення операції потрібно обрати категорію візи, а також надати дані вашого закордонного паспорта й актуальний номер мобільного телефону. Після оплати сервісного збору ви отримаєте персональний PTN-код для реєстрації.
Крок 5. Реєструємося на прийом до консульства
Документи потрібно подавати особисто до генеральних консульств Республіки Польща, що працюють у Києві, Вінниці, Луцьку, Львові, Одесі, Харкові, або до пунктів прийому візових анкет, які є у всіх обласних центрах України.
Адреси та докладна інформація представлена на офіційному сайті Республіки Польща.
Необхідно подавати документи до того консульського округу, за яким закріплене ваше постійне місце проживання.
Щоби потрапити до установи, попередньо необхідно записатися на прийом через систему e-konsulat. Запис відбувається автоматично наступного дня після сплати сервісного збору й активації PTN-коду в e-konsulat. Система автоматично визначає день і час подання документів в одному з пунктів прийому візових анкет.
З вами також зв’яжеться оператор і проінформує щодо призначення дати подання документів. Якщо вас не влаштує цей час, необхідно буде повідомити про це працівнику. Після семиденного терміну система призначить новий час прийому. Якщо й повторний час не підійде, вам повернуть кошти, що сплачені за сервісний збір.
Крок 6. Подаємо документи й чекаємо на отримання візи
У встановлений день необхідно прийти до консульства й подати документи. Питання щодо видавання візи буде розглянуте протягом шести днів. Інколи потрібна додаткова перевірка – тоді оформлення затягується на довший період (до 30 днів).
Люди часто цікавляться, скільки коштує робоча віза в Польщу. Для громадян України дозвіл на в’їзд видається безкоштовно, а громадяни інших держав повинні сплатити €80.
Крок 7. Отримуємо візу в консульстві
Коли віза буде готова, вам надійде смс-повідомлення. Необхідно буде знову приїхати до консульства або до пункту прийому візових анкет і отримати документ.
Відтепер ви має право офіційно працювати в Польщі. Таке працевлаштування має багато переваг порівняно з нелегальним: ви будете отримувати зарплату не нижче мінімального рівня, встановленого урядом. Ви також зможете сплачувати податки, отримувати медичну допомогу, оформлювати лікарняні листи, робити внески до пенсійного фонду та згодом претендувати на виплату пенсії.