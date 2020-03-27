Робоча віза в Польщу у 2020 році видається громадянам України на підставі запрошення від роботодавця, тому передусім знайдіть підходящу роботу.

Запрошення від роботодавця – це:

дозвіл на сезонну роботу (zezwolenia na pracę sezonową).

заява про доручення праці іноземцеві (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).

Дозвіл на сезонну роботу – документ, що дозволяє перебувати в Польщі 9 місяців протягом року і виконувати сезонну роботу. Дозвіл заповнюється на офіційному бланку й реєструється в Повітовому бюро праці Польщі. Він містить такі дані:

назва, адреса, номер телефону компанії;

гербова печатка;

ПІБ працівника;

стать, вік, місце народження, громадянство працівника;

відомості про сезонну роботу (місце виконання, робочий час, зарплата, період виконання);

дата внесення документа до реєстру заяв на сезонну роботу.

Заява про доручення праці іноземцеві видається воєводським управлінням за місцем знаходження компанії-роботодавця або за місцем проживання підприємця. Роботодавець оплачує 30 злотих за його оформлення.

Заява про доручення праці іноземцеві також заповнюється на офіційному бланку й містить такі відомості:

назва фірми-роботодавця;

підпис роботодавця;

дата оформлення;

підпис і печатка відповідальної сторони Повітового бюро праці;

відомості про працівника (ПІБ, дата народження, серія й номер закордонного паспорта);

мета і тривалість візиту до Польщі.

Реєстрація заяви про доручення праці іноземцеві в управлінні праці триває сім днів. Один примірник заяви роботодавець передає майбутньому працівникові, а інший залишає собі. Якщо згодом людина змінить роботу, нова компанія має оформити нове oświadczenia.