Шаг 1. Находим работу и получаем приглашение от работодателя
Рабочая виза в Польшу в 2020 году выдается гражданам Украины по приглашению от работодателя, поэтому первым делом найдите подходящую работу.
Приглашение от работодателя – это:
- разрешение на сезонную работу (zezwolenia na pracę sezonową).
- заявление о поручении труда иностранцу (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).
Разрешение на сезонную работу – документ, который позволяет находиться в Польше 9 месяцев в течение года и выполнять сезонную работу. Разрешение составляется на официальном бланке и регистрируется в Повитовом бюро труда Польши. Оно содержит:
- название, адрес, номер телефона компании;
- гербовую печать;
- Ф. И. О. работника;
- пол, возраст, место рождения, гражданство работника;
- сведения о сезонной работе (место выполнения, рабочее время, зарплата, период выполнения);
- дата внесения документа в реестр заявлений на сезонную работу.
Заявление о поручении труда иностранцу выдается воеводским управлением по месту нахождения компании-работодателя или по месту проживания предпринимателя. Работодатель оплачивает 30 злотых за его оформление.
Заявление о поручении труда иностранцу также составляется на официальном бланке и содержит такие сведения:
- название фирмы-работодателя;
- подпись работодателя;
- дата выдачи;
- подпись и печать ответственной стороны в Повитом бюро труда;
- полные данные о работнике (Ф. И. О., дата рождения, серия и номер загранпаспорта);
- цель и длительность визита в Польшу.
Регистрация заявления о поручении труда иностранцу в управлении труда занимает семь дней. Один экземпляр заявления работодатель передает будущему работнику, а второй оставляет у себя. Если в будущем человек поменяет работу, новая компания оформит новое oświadczenia.
Шаг 2. Определяем, какая виза вам нужна
Польша выдает украинским гражданам несколько видов национальных виз, которые позволяют осуществлять трудовую деятельность в стране:
- D05 – дает право пребывать в Польше 6 месяцев в течение года и выполнять любые работы, кроме сезонных.
- D05а – позволяет проживать и работать в Польше в течение 9 месяцев в году; выдается людям, которые трудоустраиваются на сезонные работы.
- D06 – виза позволяет находиться в стране все 365 дней в году и выполнять любые виды работ, кроме сезонных.
Рабочая виза в Польшу D05 выдается на основании заявления о поручении труда иностранцу, а D05а – на основании сезонного разрешения на работу.
Шаг 3. Собираем необходимые документы
Вам необходимо подготовить следующие документы:
- загранпаспорт – оригинал и копии первой, второй страницы и страницы с визами;
- украинский паспорт – оригинал и копии первой, второй страницы и страницы с регистрацией;
- ИНН – оригинал и копия;
- два цветных фото на визу (размером 3,5×4,5 см);
- бланк визовой анкеты, заполненный и зарегистрированный в системе e-konsulat;
- документ, который подтверждает цель поездки (приглашение на работу).
Этот перечень документов неточный. Консул может запросить дополнительную информацию при рассмотрении вашего запроса. Однако в большинстве случаев для получения визы достаточно указанных выше документов.
Обязательно проверьте срок действия загранпаспорта. Он должен заканчиваться не ранее 3-х месяцев с планируемой даты возвращения в Украину из Польши. В документе должны оставаться как минимум две свободные страницы для визовых печатей.
Шаг 4. Оплачиваем сервисный сбор
Когда все документы будут готовы, необходимо прийти в отделение Кредобанка или Идея банка и внести сервисный сбор за услуги пункта приема визовых анкет.
При осуществлении операции нужно будет выбрать категорию визы, а также предоставить данные вашего загранпаспорта и актуальный номер мобильного телефона. После оплаты сервисного сбора вы получите персональный PTN-код для регистрации.
Шаг 5. Регистрируемся на прием в консульство
Документы нужно подавать лично в генеральные консульства Республики Польша, работающие в Киеве, Виннице, Луцке, Львове, Одессе, Харькове, или в пункты приема визовых анкет, которые есть во всех областных центрах Украины.
Адреса и подробная информация представлена на официальном сайте Республики Польша.
Необходимо подавать документы в тот консульский округ, за которым закреплено ваше постоянное место жительства.
Чтобы попасть в учреждение, предварительно необходимо записаться на прием через систему e-konsulat. Запись происходит автоматически на следующий день после оплаты сервисного сбора и активации PTN-кода в e-konsulat. Система автоматически назначает день и время подачи документов в одном из пунктов приема визовых анкет.
С вами также свяжется оператор и проинформирует о назначенном дне визита. Если вас не устроит это время, необходимо сообщить об этом сотруднику. В таком случае спустя семь дней система назначит новое время приема. Если и повторное время не подойдет, вам вернут деньги, уплаченные в качестве сервисного сбора.
Шаг 6. Подаем документы и дожидаемся получения визы
В назначенный день необходимо прийти в консульство и подать документы. Вопрос о выдаче визы будет рассмотрен в течение шести дней. Иногда требуется дополнительная проверка – в этом случае оформление затягивается на более длительный период (до 30 дней).
Люди часто интересуются, сколько стоит рабочая виза в Польшу. Для граждан Украины разрешение на въезд выдается бесплатно, а граждане других государств должны оплачивать €80.
Шаг 7. Забираем визу в консульстве
Когда виза будет готова, вы получите смс-уведомление. Необходимо будет снова приехать в консульство или в пункт приема визовых анкет и получить документ.
С этого момента вы имеете право официально работать в Польше. Такое трудоустройство имеет ряд преимуществ над нелегальным: вы будете получать зарплату не ниже минимального уровня, установленного правительством. Вы также сможете платить налоги, получать медицинскую помощь, оформлять больничные листы, делать отчисления в пенсионный фонд и со временем сможете претендовать на получение пенсии.