Рабочая виза в Польшу в 2020 году выдается гражданам Украины по приглашению от работодателя, поэтому первым делом найдите подходящую работу.

Приглашение от работодателя – это:

разрешение на сезонную работу (zezwolenia na pracę sezonową).

заявление о поручении труда иностранцу (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).

Разрешение на сезонную работу – документ, который позволяет находиться в Польше 9 месяцев в течение года и выполнять сезонную работу. Разрешение составляется на официальном бланке и регистрируется в Повитовом бюро труда Польши. Оно содержит:

название, адрес, номер телефона компании;

гербовую печать;

Ф. И. О. работника;

пол, возраст, место рождения, гражданство работника;

сведения о сезонной работе (место выполнения, рабочее время, зарплата, период выполнения);

дата внесения документа в реестр заявлений на сезонную работу.

Заявление о поручении труда иностранцу выдается воеводским управлением по месту нахождения компании-работодателя или по месту проживания предпринимателя. Работодатель оплачивает 30 злотых за его оформление.

Заявление о поручении труда иностранцу также составляется на официальном бланке и содержит такие сведения:

название фирмы-работодателя;

подпись работодателя;

дата выдачи;

подпись и печать ответственной стороны в Повитом бюро труда;

полные данные о работнике (Ф. И. О., дата рождения, серия и номер загранпаспорта);

цель и длительность визита в Польшу.

Регистрация заявления о поручении труда иностранцу в управлении труда занимает семь дней. Один экземпляр заявления работодатель передает будущему работнику, а второй оставляет у себя. Если в будущем человек поменяет работу, новая компания оформит новое oświadczenia.