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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

З опівночі 16 березня призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 29 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 356 осіб, дев’ятеро померли і п’ятеро одужали.

Нині коронавірусну хворобу виявлено у всіх областях України, окрім Кіровоградської.

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10:18 - 29 березня

359 українців прилетіли з Нью-Йорка спецбортом для евакуації.

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08:45 - 29 березня
До Києва прибув останній спецпотяг з Москви

За попередніми даними, у потязі з Москви приїхало близько 700 осіб.

Зараз медики в спецкостюмах перевіряють пасажирів у вагонах на наявність температури. Ті, хто здоровий, зможуть покинути потяг.

У дорозі пасажири проходили прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

Тих українці, які не змогли потрапити на поїзд в Москві, відправляють маршрутками до кордону, де вони пересядуть на український транспорт.

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00:01 - 29 березня

У Рівненській області ввечері 28 березня померла жінка, тест якої на Covid-19 показав позитивний результат.

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22:57 - 28 березня

Станом на 22.00 в Україні лабораторно підтверджено 356 випадків Covid-19. За останню добу 46 нових хворих.

За даними МОЗ, в Україні від коронавірусу померли 9 хворих, водночас 5 людей вже одужали.

 

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20:42 - 28 березня

У Вінниці 28 березня з 20.00 обмежено в’їзди до міста через посилення карантинних заходів.

Станом на 28 березня на території Вінницької області у 23 осіб діагностовано коронавірус, зокрема, у двох дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються.

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19:11 - 28 березня

Коронавірус у Тернопільській області підтвердили ще у двох дітей – 13 та 14 років, а також у жінки з Монастириського району. Стан дітей – середної тяжкості, жінки – задовільний.

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18:15 - 28 березня

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у Києві відповідним розпорядженням обмежив надання стоматологічних послуг на час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу, окрім невідкладних випадків.

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15:04 - 28 березня

Україна шукає можливість імпорту препаратів із діючою речовиною гідроксихлорохін, які під час перших досліджень продемонстрували ефективність у лікуванні Covid-19.

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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14:12 - 28 березня

У зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні бригади медиків, які борються з інфекцією, будуть збільшені.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, допомогти просять медиків реанімаційних бригад, які звільнилися у зв’язку зі зменшенням кількості планових операцій.

– Можливо, вахтовим методом, переїздами у певні області, які відчувають труднощі саме з наявністю медичних фахівців певного профілю, – уточнив Ляшко.

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13:53 - 28 березня

Через коронавірус закрили дві лікарні у Вінниці. Це пологовий будинок та обласний онкодиспансер. Оскільки у лікаря-уролога центру онкології виявлено коронавірус, заклад 27 березня закрили на карантин.

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