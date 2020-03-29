Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

08:45 -

До Києва прибув останній спецпотяг з Москви

За попередніми даними, у потязі з Москви приїхало близько 700 осіб.

Зараз медики в спецкостюмах перевіряють пасажирів у вагонах на наявність температури. Ті, хто здоровий, зможуть покинути потяг.

У дорозі пасажири проходили прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

Тих українці, які не змогли потрапити на поїзд в Москві, відправляють маршрутками до кордону, де вони пересядуть на український транспорт.