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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

З опівночі 16 березня призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 30 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 475 осіб, десятеро померли і шестеро одужали.

Нині коронавірусну хворобу виявлено у всіх областях України, окрім Кіровоградської.

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09:40 - 30 березня

На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу. Covid-19 виявили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

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09:39 - 30 березня

На Донеччині зафіксували 4 нові випадки коронавірусу. Усі – в Маріуполі. Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років.

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08:52 - 30 березня

Україна проситиме міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу.

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08:49 - 30 березня

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні спростив отримання допомоги з безробіття на період обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

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08:48 - 30 березня

Від початку карантинних заходів і до сьогодні Міністерству закордонних справ України вдалося повернути на Батьківщину 144 698 осіб, частину з яких евакуювали безкоштовно.

Наразі 174 українця за кордоном перебувають на карантині, а ще 27 – проходять лікування від Covid-19.

Восьмеро співгромадян одужали від хвороби, а четверо – померли.

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08:46 - 30 березня

Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

– Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону, – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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08:40 - 30 березня

Станом на 22.00 29 березня в Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусу. Також зафіксовано 10 летальних випадків, шестеро одужали.

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19:36 - 29 березня

В Україні найбільше на Covid-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років.

– Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на Covid-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості, – заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Статистика захворюваності на коронавірус за віком:

  • від 0 до 10 років – 5,4%;
  • від 11 до 20 років – 4,5%;
  • від 21 до 30 років – 12,5%;
  • від 31 до 40 років – 22,4%;
  • від 41 до 50 років – 20,4%;
  • від 51 до 60 років – 21,3%;
  • від 61 до 70 років – 11,9%;
  • від 71 до 80 років – 1,4%;
  • від 81 до 90 років – 0,2 %.

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19:34 - 29 березня

У Закарпатській області зафіксували 19 нових випадків зараження коронавірусом. Люди, в яких виявили коронавірус, контактували з інфікованою під час відвідування церкви.

– Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб мешканки Закарпаття, у якій підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленого контактної особи, у 19, які контактували з жінкою під час відвідування церкви, виявлені позитивні результати, – заявив заступник глави Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

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19:33 - 29 березня

Народний депутат від фракції Слуга народу Володимир Ватрас заразився коронавірусом Covid-19.

– Коронавірус виявлено у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції Слуга Народу Володимир Ватрас, – заявила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

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