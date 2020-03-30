Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу. Covid-19 виявили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
В Україні найбільше на Covid-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років.
– Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на Covid-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості, – заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Статистика захворюваності на коронавірус за віком:
У Закарпатській області зафіксували 19 нових випадків зараження коронавірусом. Люди, в яких виявили коронавірус, контактували з інфікованою під час відвідування церкви.
– Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб мешканки Закарпаття, у якій підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленого контактної особи, у 19, які контактували з жінкою під час відвідування церкви, виявлені позитивні результати, – заявив заступник глави Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.