Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

08:48 -

Від початку карантинних заходів і до сьогодні Міністерству закордонних справ України вдалося повернути на Батьківщину 144 698 осіб, частину з яких евакуювали безкоштовно.

Наразі 174 українця за кордоном перебувають на карантині, а ще 27 – проходять лікування від Covid-19.

Восьмеро співгромадян одужали від хвороби, а четверо – померли.