Ольга Буславець є кандидатом на пост голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Біографія

Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.

З 11 квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду Генерального директора Директорату енергетичних ринків.

На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.

Буславець одружена, дітей немає.

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У декларації за 2019 рік Ольга Буславец вказала володіння квартирою у Києві на 78 м², гаражем на 32 м² і двома земельними ділянками в Київській і Житомирській областях, загальна площа яких становить 2 200 м².

Їздить претендент на пост голови міністерства на автомобілі Nissan X-Trail 2018 року випуску.

За 2019 рік Ольга Буславец отримала дохід в розмірі 906 069 грн – заробітна плата в Міністерстві енергетики, а також 310 000 грн – дохід від відчуження рухомого майна.

Нагадаємо, 29 березня народний депутат від Європейська солідарність Ірина Геращенко заявила, що на нараді керівництва Верховної Ради відбулася зустріч з кандидатом на посаду міністра енергетики Ольгою Буславець.