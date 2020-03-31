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Березень, 31 в 10:33
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси
.
З опівночі 16 березня
призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 31 березня загальна
кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 549 осіб, 11 померли і шестеро одужали.
Нині коронавірусну хворобу виявлено у всіх областях України, окрім Кіровоградської.
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11:11
-
31 березня
Починаючи з 1 квітня, МОЗ надаватиме оперативну статистику щодо кількість людей з коронавірусом, які перебувають у тяжкому стані і вже підключені до апаратів ШВЛ.
11:10
-
31 березня
МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів на допомогу лікарям на місцях, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві у вівторок.
11:02
-
31 березня
Станом на 31 березня 2020 року в Україні
зафіксовано 549 випадків інфікування коронавірусом.
Усього зафіксовано 13 смертей. 8 людей вже одужали, з них двоє дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Випадки підтверджено:
Вінницька область — 36 випадків;
Волинська область — 3 випадки;
Дніпропетровська область — 9 випадків;
Донецька область — 6 випадків;
Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;
Київ — 107 випадків;
Київська область — 52 випадки (2 летальних);
Кіровоградська область — 4 випадки;
Львівська область — 6 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Одеська область — 11 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 13 випадків (3 летальних);
Сумська область — 10 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 78 випадків (1 летальний);
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 3 випадки;
Черкаська область — 50 випадків;
Чернівецька область — 90 (2 летальних) випадків;
Чернігівська область — 2 випадки.
10:33
-
31 березня
Тридцять українців лікуються від Covid-19 за кордоном, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
10:31
-
31 березня
Станом на 7.00 вівторка, 31 березня, у Збройних силах України випадків захворювання Covid-19 немає, повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
08:49
-
31 березня
Два
пацієнти з коронавірусом у Києві перебувають у вкрай важкому стані, вони підключені до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так званих штучних легенів, повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні у Києві Людмила Антоненко.
22:17
-
30 березня
Станом на 22.00 30 березня
кількість хворих на коронавірус в Україні становить 548 людей.
Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від Covid-19, восьмеро людей вже одужали.
22:03
-
30 березня
У селі Тинне Рівненської області від коронавірусу померла вже третя жінка. Наразі у Рівненській області є 10 офіційно підтверджених випадків Covid-19.
Восьмеро з них перебувають на лікуванні в Сарненській центральній районній лікарні та двоє – в Рівненській міській.
21:52
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30 березня
На Херсонщині у Каховці з підозрою на коронавірус помер чоловік 1984 року народження, який два тижні тому повернувся з Польщі та перебував у самоізоляції.
Хворий мав усі симптоми коронавірусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарні за кваліфікованою медичною допомогою.
Міський голова Каховки Андрій Дяченко повідомив, що наразі очікують результати аналізів.
21:45
-
30 березня
На Львівщині перша людина вилікувалася від коронавірусу.
– Пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні. Перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні. Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з Covid-19 на Львівщині – повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
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