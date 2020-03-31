Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини – інструкція з отримання дитячої допомоги.

КРОК 1. З’ясовуємо термін подання заяви
Звернутися щодо надання матеріальної допомоги можна протягом 12 місяців з дня народження дитини. У разі пропуску зазначеного періоду право на отримання допомоги втрачається.
КРОК 2. Звертаємось до Мінсоцполітики
Заходимо на сайт Міністерства соціальної політики України.
Далі обираємо метод входу: за електронним підписом чи за електронною поштою.
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Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини / 3 фотографии
Якщо ви обрали другий варіант, то на пошту повинен прийти код з підтвердженням.
Вводимо його у необхідний рядок.
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КРОК 3. Заповнюємо заяву
Після авторизації з’являється заява щодо призначення допомоги у зв’язку з народженням дитини.
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Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини / 3 фотографии
Заповнюємо необхідні дані:
- відомості про дитину (дата народження, ПІБ, свідоцтво про народження);
- відомості про батьків (ПІБ, дата народження, паспортні дані та ідентифікаційний код, контактний телефон);
- адреса проживання;
- адреса реєстрації;
- орган праці та соціального захисту населення;
- спосіб здійснення виплат (поштою або через банк).
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КРОК 4. Дізнаємось розмір допомоги
Допомога у зв’язку з народженням дитини надається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн/місяць)
КРОК 5. Чекаємо надання послуги
Матеріальна допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення.
Виплата здійснюється через будь-який банк. Вказуємо номер картки та чекаємо переказів.
Як оформити заявку офлайн?
Аби подати заявку на допомогу у зв’язку з народженням дитини, звертаємось до Управління праці та соціального захисту населення.
Адресу та графік роботи потрібного відділення дізнаємось на сайті своєї районної держадміністрації.
З собою приносимо ті самі документи, що й для електронного подання.
Джерело: Урядовий портал