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Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини
Факти / Україна
Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини
Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини

Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини – інструкція з отримання дитячої допомоги.

 

КРОК 1. З’ясовуємо термін подання заяви

Звернутися щодо надання матеріальної допомоги можна протягом 12 місяців з дня народження дитини. У разі пропуску зазначеного періоду право на отримання допомоги втрачається.

КРОК 2. Звертаємось до Мінсоцполітики

Заходимо на сайт Міністерства соціальної політики України.

Далі обираємо метод входу: за електронним підписом чи за електронною поштою.

  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини / 3 фотографии

Якщо ви обрали другий варіант, то на пошту повинен прийти код з підтвердженням.

Вводимо його у необхідний рядок.

КРОК 3. Заповнюємо заяву

Після авторизації з’являється заява щодо призначення допомоги у зв’язку з народженням дитини.

  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
  • Як оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини - інструкція з отримання дитячої допомоги
Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини / 3 фотографии

Заповнюємо необхідні дані:

  • відомості про дитину (дата народження, ПІБ, свідоцтво про народження);
  • відомості про батьків (ПІБ, дата народження, паспортні дані та ідентифікаційний код, контактний телефон);
  • адреса проживання;
  • адреса реєстрації;
  • орган праці та соціального захисту населення;
  • спосіб здійснення виплат (поштою або через банк).

КРОК 4. Дізнаємось розмір допомоги

Допомога у зв’язку з народженням дитини надається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн/місяць)

КРОК 5. Чекаємо надання послуги

Матеріальна допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення.

Виплата здійснюється через будь-який банк. Вказуємо номер картки та чекаємо переказів.

Як оформити заявку офлайн?

Аби подати заявку на допомогу у зв’язку з народженням дитини, звертаємось до Управління праці та соціального захисту населення.

Адресу та графік роботи потрібного відділення дізнаємось на сайті своєї районної держадміністрації.

З собою приносимо ті самі документи, що й для електронного подання.

Джерело: Урядовий портал

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