Грудень, 22 в 16:12

В Україні передбачена допомога для новоспечених батьків та їх новонароджених малюків. Окрім грошової допомоги при народженні дитини, батьки також отримують Пакунок малюка.

Це спеціальний набір до якого входять найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам, зокрема одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни.

Отримати Пакунок можна у пологовому будинку або, якщо його немає у наявності під час виписки новонародженого, в управлінні соцзахисту за місцем проживання або перебування заявника.

Зараз дивляться

Проте батьки можуть відмовитись від Пакунка та отримати за нього грошову компенсацію.

Факти ICTV дізнавалися, який розмір грошової компенсації за Пакунок малюка буде у 2023 році.

Пакунок малюка 2023: розмір допомоги

З 1 грудня 2022 року збільшився прожитковий мінімум для всіх соціальних та демографічних груп, в тому числі для дітей:

до 6 років – 2 272 грн;

від 6 до 18 років – 2 833 грн.

Ці зміни вплинули на усі розміри соціальних виплат, які передбачені малюкам та їх мамам. Отож, з 1 грудня 2022 року і до наступного зростання прожиткового мінімуму, яке, ймовірно, відбудеться вже в 2024 році, фіксується новий розмір соціальних виплат.

Розмір грошової компенсації за Пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Відповідно, у 2023 році батьки отримуватимуть за Пакунок малюка 6816 грн.

Які інші виплати передбачені малюкам

Допомога при народженні дитини у 2023 році не змінюється. Вона становить 41 280 грн , проте одноразова виплата при народженні – 10 320 грн , подальша щомісячна виплата впродовж 3 років – 860 грн .

у 2023 році не змінюється. Вона становить , проте одноразова виплата при народженні – , подальша щомісячна виплата впродовж 3 років – . Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок , які зареєстровані в центрі зайнятості, у 2023 році становитиме 671 грн або 25% від ПМ для працездатної особи з розрахунку на місяць.

, які зареєстровані в центрі зайнятості, у 2023 році становитиме або 25% від ПМ для працездатної особи з розрахунку на місяць. Допомога одиноким матерям протягом 2023 року складатиме: до 6 років – 2 272 грн; від 6 до 18 років – 2 833 грн; від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Що стосується аліментів, то їх мінімальний розмір становить 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Відповідно, у 2023 році мінімальний розмір аліментів: